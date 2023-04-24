Болгарія наполягає на врегулюванні ринкових аномалій, спричинених скупченням у Східній Європі української с/г продукції

Болгарія наполягає на виробленні розумної спільної політики Європейського Союзу щодо врегулювання ринкових аномалій, зумовлених скупченням на східно-європейському ринку української сільгосппродукції, повідомив міністр сільського господарства країни Явор Гечев.

"Ми не хочемо призупинення (імпорту – ІФ-У) - ми хочемо більш розумної спільної політики ЄС щодо регулювання ринкових аномалій. Це правильно для України, для Болгарії і для всіх. Ми розбалансували ринок, тому наразі у прифронтових країнах кризи. Нам потрібне не просто закриття ринку, нам потрібен механізм", - пояснив він в інтерв'ю болгарському радіо bnr.bg.

Коментуючи ситуацію, що склалася в п'яти європейських країнах-сусідах України, і причини звернення аграрних міністрів до Європейської комісії, Гечев наголосив: для порятунку ринку прифронтових країн від перенасичення сільгосппродукцією потрібен внутрішньоєвропейський механізм, який допоможе перемістити величезні обсяги товарів углиб Європейського Союзу.

"Ми хочемо відкриття коридорів, які виходять за межі Чорного моря, що наразі проблематично. Якщо ми не укладатимемо угод зараз, якщо ми тільки зупинимо або відкриємо (транзит – ІФ-У) - цього недостатньо. І наступного року ми знову зіткнемося з тими самими проблемами", - пояснив болгарський міністр.

За словами Гечева, Болгарія не мала наміру зупиняти транзит навіть після зустрічі представників п'яти країн після мітингів і протестів фермерів у Польщі.

"У якийсь момент Польща просто закрила кордони. У нас не було попередньої інформації, хоча днем раніше у нас була зустріч міністрів п'яти країн - Польща всіх здивувала. Якби ми не відреагували (не призупинили транзит – ІФ-У), значить, усі коридори, які були спрямовані до Польщі, кількість яких не менша, ніж до Румунії та Болгарії, вони запрацювали б у бік Болгарії", - пояснив болгарський міністр рішення своєї країни.

Гечев розповів, що Болгарія "буквально скопіювала" у Польщі, Угорщини списки заборонених для імпорту українських сільгосппродуктів, які містили майже 30 позицій. Це був "побіжний аналіз того, що може бути спрямовано до Болгарії і створить локальне перенасичення ринку", - зазначив він.

За його інформацією, на внутрішньому ринку Болгарії скупчилися великі обсяги нереалізованого насіння соняшнику, пшениці та кукурудзи. "Якщо ми його не продамо, нам доведеться викинути продукцію на кілька мільярдів", - сказав Гечев. Він додав, що в будь-якому разі фермери не зможуть підвищити ціни на свій товар через скупчення великих перехідних залишків, від яких потрібно звільнити ринок.

Як наголосив болгарський міністр, вжиті заходи - це сигнал Європі про необхідність дуже термінових загальноєвропейських заходів. Болгарія наполягає на розумі, на механізмі, який дає змогу ухвалювати правильні рішення, зазначив Гечев.