Економіка

09:34 24.04.2023

Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн - міністр

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Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн - міністр

Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн, повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Загалом, беручи до уваги підвищення в березні пенсій для всіх пенсіонерів на 19,7%, середній розмір пенсії у нас сьогодні майже 5 тис. 300 грн", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в понеділок.

До підвищення середній розмір пенсії становив приблизно 4,6 тис. грн.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.

Теги: #пенсії #рівень

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