Україна в березні наростила виплавку сталі в 2,1 раза до березня-2022, зберігши 25-те місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в березні поточного року збільшили виробництво сталі в 2,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 527 тис. тонн із 251 тис. тонн.

У лютому-2023 було виплавлено 424 тис. тонн, у січні - 284 тис. тонн.

Водночас Україна посіла 25-те місце в рейтингу 63 країн - основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у березні-2023 зафіксовано скорочення виплавки сталі до березня-2022 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії, Південної Кореї, РФ та Італії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками березня виглядає наступним чином: Китай (95,730 млн тонн, зростання на 6,9% до березня-2022), Індія (11,412 млн тонн, +2,7%), Японія (7,486 млн тонн, "мінус" 5,9%), США (6,726 млн тонн, -2,1%), РФ (6,6 млн тонн, +0, 4%), Південна Корея (5,815 млн тонн, +1,9%), Німеччина (3,310 млн тонн, +0,5%), Бразилія (2,730 млн тонн, -8,7%), Туреччина (2,713 млн тонн, -18,6%) та Італія (2,182 млн тонн, +2,7%).

Загалом у березні поточного року виплавка сталі зросла на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 165,097 млн тонн.

За три місяці 2023 року перша десятка країн-виробників сталі має такий вигляд: Китай (261,560 млн тонн, +6,1%), Індія (33,176 млн тонн, +3%), Японія (21,622 млн тонн, -6%), США (19,402 млн тонн, +4%), РФ (18,723 млн тонн, -1,3%), Південна Корея (16, 665 млн тонн, -1,5%), Німеччина (9,229 млн тонн, -5,8%), Бразилія (8,043 млн тонн, -6,8%), Туреччина (7,422 млн тонн, -21,5%) та Італія (5,631 млн тонн, -6%).

Загалом у січні-березні 63 країни виробили 459,296 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

При цьому Україна виробила 1,235 млн тонн сталі, що майже втричі, або на 66,2% менше порівняно із січнем-березнем 2022 року. Перебуває на 27-му місці за підсумками трьох місяців-2023.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.