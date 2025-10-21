ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

​​​​​​ПриватБанк на 37-ме місце у рейтингу 150 найбільших еквайрів світу за версією міжнародного аналітичного видання Nilson Report за підсумками 2024 року, покращивши результат минулого року на три сходинки.

Як зазначається у рейтингу, ПриватБанк забезпечив 3 млрд 461,3 млн транзакцій з купівлі, здійснених за допомогою банківських карт.

Український банк на 1,2 млн відстав від чілійського Трансбанку, який йде попереду, але випередив на 154,2 млн транзакцій бразильський StoneCo, який йде услід за ним.

ПриватБанк залишається єдиним українським представником у топ-150 рейтингу провідних світових банків та фінансових компаній-еквайрів за кількістю оплат банківськими картками в торговельній мережі.

За підсумками 2024 року банк також піднявся на 16-те місце серед 20 найбільших еквайрів Європи.

"Еквайринг – це дуже класний бізнес, і ми дійсно є лідером в цьому секторі. Він поєднує потреби клієнтів роздрібного бізнесу і потреби бізнес-клієнтів. Завдяки продуктам, які пропонуються разом з еквайрингом, клієнти можуть купити більше, а продавці продати більше: це кредитні картки, оплата частинами, миттєві розстрочки і так далі", – пояснив днями член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, банк добре знаємо клієнтів — рітейлерів і їх статистику, та навіть створив окремий напрямок своєї уваги в корпоративному сегменті, сфокусований на різного роду рітейлі.

Заіграєв уточнив, що на відміну від операторів мобільного зв’язку не продає знеособлені дані зі своєї бази, але, як і будь-який інший банк, використовуємо накопичені дані для аналітики, щоб на основі моделювання ухвалювати якісніші рішення.

"Data – це, звісно, перевага. Наприклад, завдяки цим інформаційним даним ми маємо кращі ризик-моделі, щоб надавати кредити ще якісніше. Завдяки цим даним ми можемо прогнозувати, і вже створили такі моделі, який продукт клієнту потрібен або не потрібен. В результаті, продаємо з набагато більшою конверсію: залежно від продукту – в 5-7 разів", – зазначив член правління ПриватБанку.

За його словами, з урахуванням таких речей, як AI (штучний інтелект), потенціал використання даних дуже великий.

Згідно з рейтингом Nilson Report, найбільшим еквайром у світі став російський Сбербанк із річним обсягом майже 52,1 млрд транзакцій, друге місце посів американський JPMorgan – 50,8 млрд, а третє – платіжний сервіс Worldpay із 48 млрд операцій.

Nilson Report є провідним міжнародним аналітичним виданням, що спеціалізується на дослідженні світового ринку платіжних карток, електронних платежів та еквайрингу.

За даними ПриватБанку, за дев’ять місяців 2025 року українці оплатили через еквайрингову екосистему банку товари та послуги на суму 900 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

При цьому обсяги оплат картками через застосунок "Термінал" зросли майже на 70% – до 10,8 млрд грн, а через сервіс інтернет-еквайрингу LiqPay – до близько 66 млрд грн з початку 2025 року.