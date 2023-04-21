Економіка

09:27 21.04.2023

НБУ дозволив е-резидентам переказувати за кордон отриману від нерезидентів валюту

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НБУ дозволив е-резидентам переказувати за кордон отриману від нерезидентів валюту

Національний банк України надає можливість е-резидентам після сплати податків в Україні переказувати на їхні рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, одержані на рахунки в українських банках від нерезидентів за надані послуги або роботи.

"Відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти – переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону", - пояснив Нацбанк своє рішення на сайті ввечері в четвер.

Він зазначив, що реалізація проєкту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах.

НБУ уточнив, що відповідні зміни закріплено постановою №53 від 20 квітня.

Як повідомлялося, закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів - е-резидентство - набув чинності 1 квітня.

"Після завершення тестування плануємо залучити майже 1 тис. "е-резидентів". Очікуємо надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно", - звертала увагу на початку квітня на цей документ Нацбанку заступниця міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова.

У Мінцифри зазначили, що запуск проєкту "е-резидентства" дасть іноземцям змогу у декілька кліків ставати підприємцями в Україні, дистанційно керувати своєю справою, підписувати документи електронним підписом, дистанційно відкривати банківські рахунки й управляти ними, а також платити податки на пільгових умовах.

Список країн, громадянам яких дозволено стати "е-резидентами" України, визначає уряд. Зазначалося також, що до війни попередньо як цільову аудиторію українського "е-резидентства" було визначено п'ять країн-постачальників IT-послуг на аутсорсі - Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай і Філіппіни.

Теги: #валюта #нбу

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