Передача зернових вантажів через західні залізничні переходи знизилася більш ніж на третину

Передача зернових вантажів через західні залізничні прикордонні переходи у квітні знизилася на 37% - із 590 вагонів на добу, які передавали наприкінці березня, до 374 нині, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку в четвер.

За його словами, через зниження обсягу передачі вагонів із зерновими впав на 12,7% і середньодобовий показник передачі вантажів різної номенклатури - з 1,98 тис. вагонів до 1,73 тис.

Загалом в експортному сполученні за 19 діб квітня було перевезено 1,53 млн тонн зерна, зокрема 1,157 млн тонн у напрямку портів та 379,7 тис. тонн у напрямку сухопутних переходів.

"Якщо говорити про експортні перевезення зернових, то за 19 діб ми вже перевезли в експортному сполученні 1,53 млн тонн, і це менше за показники минулого місяця, ми бачимо зменшення. Якщо така динаміка зберігатиметься, то на експорт ми перевеземо близько 2,4 млн тонн за місяць, тоді як у найкращі місяці перевозили 3,2-3,4 млн тонн", - резюмував Ткачов, зазначивши, що суттєве просідання в обсязі перевезень спостерігається через заборони на ввезення зерна та низки інших продовольчих продуктів, запроваджені Польщею та Словаччиною, а також через перебої в роботі "зернового коридору".

Раніше повідомлялося, що після заборон, запроваджених Польщею та Словаччиною на імпорт широкого переліку аграрної продукції з України, включно із зерновими вантажами, УЗ запровадила низку конвенційних заборон на їхні перевезення на адресу залізниць цих країн.

Також, як відомо, "зерновий коридор" припиняв роботу на кілька днів з огляду на відсутність інспекцій через саботаж російської сторони у Спільному координаційному центрі.