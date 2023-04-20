Економіка

12:56 20.04.2023

Передача зернових вантажів через західні залізничні переходи знизилася більш ніж на третину

2 хв читати
Передача зернових вантажів через західні залізничні переходи знизилася більш ніж на третину

Передача зернових вантажів через західні залізничні прикордонні переходи у квітні знизилася на 37% - із 590 вагонів на добу, які передавали наприкінці березня, до 374 нині, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку в четвер.

За його словами, через зниження обсягу передачі вагонів із зерновими впав на 12,7% і середньодобовий показник передачі вантажів різної номенклатури - з 1,98 тис. вагонів до 1,73 тис.

Загалом в експортному сполученні за 19 діб квітня було перевезено 1,53 млн тонн зерна, зокрема 1,157 млн тонн у напрямку портів та 379,7 тис. тонн у напрямку сухопутних переходів.

"Якщо говорити про експортні перевезення зернових, то за 19 діб ми вже перевезли в експортному сполученні 1,53 млн тонн, і це менше за показники минулого місяця, ми бачимо зменшення. Якщо така динаміка зберігатиметься, то на експорт ми перевеземо близько 2,4 млн тонн за місяць, тоді як у найкращі місяці перевозили 3,2-3,4 млн тонн", - резюмував Ткачов, зазначивши, що суттєве просідання в обсязі перевезень спостерігається через заборони на ввезення зерна та низки інших продовольчих продуктів, запроваджені Польщею та Словаччиною, а також через перебої в роботі "зернового коридору".

Раніше повідомлялося, що після заборон, запроваджених Польщею та Словаччиною на імпорт широкого переліку аграрної продукції з України, включно із зерновими вантажами, УЗ запровадила низку конвенційних заборон на їхні перевезення на адресу залізниць цих країн.

Також, як відомо, "зерновий коридор" припиняв роботу на кілька днів з огляду на відсутність інспекцій через саботаж російської сторони у Спільному координаційному центрі.

Теги: #зернові #вантажі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 30.03.2023
Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

20:37 04.02.2023
Україна у січні скоротила експорт агропродукції на 1,3 млн тонн через блокування Росією зернового коридору

Україна у січні скоротила експорт агропродукції на 1,3 млн тонн через блокування Росією зернового коридору

12:37 06.01.2023
Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

Із серпня з портів України експортовано близько 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором" - міністр оборони Туреччини

15:06 22.12.2022
Україна у 2023 році розраховує на валовий збір урожаю на підконтрольних територіях у 70-75% показників цього року – прем'єр

Україна у 2023 році розраховує на валовий збір урожаю на підконтрольних територіях у 70-75% показників цього року – прем'єр

18:25 21.12.2022
Україна з початку повномасштабної війни експортувала майже 36 млн тонн сільгосппродукції

Україна з початку повномасштабної війни експортувала майже 36 млн тонн сільгосппродукції

08:50 19.10.2022
27 жовтня відбудеться міжнародна конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до Європи"

27 жовтня відбудеться міжнародна конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до Європи"

14:40 04.08.2022
Чорногорський порт "Бар" може бути задіяний у перевалюванні й транспортуванні українських вантажів

Чорногорський порт "Бар" може бути задіяний у перевалюванні й транспортуванні українських вантажів

06:54 13.07.2022
Звільнення о. Зміїний і деблокада гирла Бистре економить бізнесу мінімум $0,5 млн на добу - АМПУ

Звільнення о. Зміїний і деблокада гирла Бистре економить бізнесу мінімум $0,5 млн на добу - АМПУ

19:21 03.05.2022
Окупанти вже відібрали у аграріїв 400 тис. тонн зерна

Окупанти вже відібрали у аграріїв 400 тис. тонн зерна

15:44 17.03.2022
Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу - митниця

Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу - митниця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Аграрні асоціації України закликали ЄС скасувати ембарго на імпорт української с/г продукції

ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

Експорт е/е буде зупинено у разі дефіциту ресурсу для внутрішніх споживачів - глава Міненерго

ОСТАННЄ

IFC допоможе у відновленні житла й муніципалітетам - віцепрезидент

РГК вийшла на ринок інжинірингових послуг у Польщі

Держборг України у 2022 році зріс до 78,5% ВВП - Мінфін

Прямі збитки агросектору за рік повномасштабної війни сягнули $8,7 млрд - KSE Institute

Литва готова допомогти Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

Українські переробники молока вимагають запровадити ембарго на імпорт польської молочної продукції

Аграрні асоціації України закликали ЄС скасувати ембарго на імпорт української с/г продукції

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

Объем ипотечного кредитования в Украине в феврале-2023г снизился на 69% - опрос НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА