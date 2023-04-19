Економіка

14:28 19.04.2023

МАГАТЕ провела неоголошені інспекції на РАЕС і ХАЕС на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу

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МАГАТЕ провела неоголошені інспекції на РАЕС і ХАЕС на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу

На Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС 18 квітня 2023 року відбулися неоголошені інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, зауваження відсутні.

"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було", - повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на сайті в середу.

Перевірки здійснювали інспектори агентства за участю представників ДІЯРУ, зазначили в інспекції.

Як повідомлялося, МАГАТЕ з 10 по 13 квітня 2023 року проінспектувало Рівненську АЕС у рамках його угоди з Україною у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зауважень за підсумками перевірки також не було.

 

Теги: #магате #енергетика #раес #хаес

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