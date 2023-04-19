Економіка

14:07 19.04.2023

"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

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"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до вугледобувних, енергетичних та машинобудівних підприємств "ДТЕК Енерго" приєдналися понад 6,8 тис. нових працівників, більш як 2,6 тис. з яких є переселенцями, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

"Левова частка (із загальної кількості працевлаштованих – ІФ-У), а це понад 2,6 тис. осіб – українці, які були змушені залишити рідні будинки через окупацію чи близькість бойових дій", – йдеться у документі.

Як поінформували у компанії, переважна більшість переселенців, а це близько 95%, працевлаштувалися на вугледобувних підприємствах "ДТЕК Енерго". При цьому більшість із них не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання безпосередньо на виробництві.

"Ще 850 нових працівників – молоді люди, які щойно закінчили навчальні заклади і саме на шахтах знайшли своє перше робоче місце", – зазначили в енергохолдингу.

На думку генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, під час війни є вкрай важливим, щоб кожна компанія не лише працювала на максимумі, а й залишалася відповідальним роботодавцем та надійним партнером для громад.

"В історії "ДТЕК Енерго" ми пережили і численні переїзди працівників із небезпечних місць, і релокації наших підприємств. Тому розуміємо і завжди намагаємося підтримати людей, змушених полишити свій дім через бойові дії", – заявив у пресрелізі Салєєв.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації станом на січень 2022 року – 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток та збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Група "ДТЕК" (DTEK Group) – найбільший приватний інвестор у енергетичному секторі України.

Компанії групи "ДТЕК" займаються видобутком вугілля та природного газу, виробництвом електроенергії на вітрових, сонячних та теплових електростанціях, здійснюють трейдинг енергоресурсами на місцевому та міжнародному ринках, розподіляють та постачають електроенергію споживачам, надають енергоефективні послуги клієнтам.

У групі працюють близько 60 тис. працівників.

100% групи "ДТЕК" належить SCM Limited, кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Теги: #енергетика #кадри #дтек

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