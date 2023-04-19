Економіка

14:00 19.04.2023

ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

2 хв читати
ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди п'яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу фермерам та та обмежувальні заходи проти української продукції.

"Президент представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках", - повідомила на брифінгу в Брюсселі в середу директор із політичних комунікацій Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант, коментуючи відповідь голови Єврокомісії на лист прем'єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

За її словами, зокрема, до вже наданого пакета EUR56,3 млн для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі EUR100 млн.

"По-друге, ми вживатимемо превентивних заходів відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів" , - додала Спінант.

Вона також повідомила, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить удень у середу ці напрями дій та пропозиції з міністрами відповідних п'яти держав-членів, а також із колегами з України.

"Із самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, зокрема сільськогосподарської продукції, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна , а також вирішити проблеми, пов'язані з продовольчою безпекою, і ми цілковито віддані підтримці наших фермерів", – наголосила представник Єврокомісії.

Теги: #єс #торгівля #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 19.04.2023
Контроль транзитної української с/г продукції здійснюватиметься на кордоні - Сольський

Контроль транзитної української с/г продукції здійснюватиметься на кордоні - Сольський

20:15 18.04.2023
Єврокомісія пропонує масштабні заходи з кібербезпеки ЄС

Єврокомісія пропонує масштабні заходи з кібербезпеки ЄС

19:31 18.04.2023
"УЗ" розраховує на відправлення до Польщі понад 3 тис. вагонів з агропродукцією і чотирьох контейнерних поїздів, завантажених до впровадження конвенційних заборон

"УЗ" розраховує на відправлення до Польщі понад 3 тис. вагонів з агропродукцією і чотирьох контейнерних поїздів, завантажених до впровадження конвенційних заборон

19:29 18.04.2023
Польща відновить транзит української сільгосппродукції в ніч на 21 квітня

Польща відновить транзит української сільгосппродукції в ніч на 21 квітня

18:06 18.04.2023
Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

16:57 18.04.2023
ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

12:04 18.04.2023
Рада ЄС затвердила ініціативу щодо включення України до зони європейського роумінгу

Рада ЄС затвердила ініціативу щодо включення України до зони європейського роумінгу

20:26 17.04.2023
Польща заборонила ввозити з України десятки найменувань агропродукції, з 15 квітня залізницею вантажі не ввозять навіть у режимі транзиту

Польща заборонила ввозити з України десятки найменувань агропродукції, з 15 квітня залізницею вантажі не ввозять навіть у режимі транзиту

14:31 17.04.2023
ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

ЄК очікує детальної інформації Польщі та Угорщини щодо причин заборони на українську сільгосппродукцію і працює над вирішенням цієї ситуації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

ЄК просить послів ЄС відкласти голосування щодо продовження лібералізації торгівлі з Києвом, щоб вирішити проблему заборони Польщі та інших на українську сільгосппродукцію

Експорт е/е буде зупинено у разі дефіциту ресурсу для внутрішніх споживачів - глава Міненерго

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

ОСТАННЄ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в лютому-2023 р. знизився на 69% - опитування НБУ

Объем ипотечного кредитования в Украине в феврале-2023г снизился на 69% - опрос НБУ

МАГАТЕ провела неоголошені інспекції на РАЕС і ХАЕС на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу

Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки

"ДТЕК Енерго" з початку війни працевлаштувало понад 2,6 тис. переселенців

Польські переробники молока очікують падіння обсягів експорту в Україну

Світовий попит на сталь у 2023 р. зросте на 2,3% після падіння у 2022 р. через пандемію і вторгнення Росії в Україну

Постачання е/е до Словаччини та Польщі залишаються максимальними

"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торговельних центрах

Ignitis Group першою ухвалила рішення про спрямування 10% отриманого в результаті війни в Україні надприбутку на її відновлення - глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА