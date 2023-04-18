Економіка

19:13 18.04.2023

Постачання е/е до Словаччини та Польщі залишаються максимальними

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Постачання е/е до Словаччини та Польщі залишаються максимальними

Постачання української е/е в Словаччину та Польщу у вівторок залишаються на максимально можливому рівні - по 4800 МВт і 1800 МВт на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, постачання здійснюються щогодини на максимально можливій потужності, розподіленій на аукціоні НЕК "Укренерго": до Словаччини - у 200 МВт, до Польщі - у 75 МВт.

200 МВт у перетині Словаччини на другий день постачань після відкриття експорту в цьому напрямку розділили "ДТЕК Західенерго" (по 114-146 МВт на кожну годину), "ДЕ Трейдинг" (по 40-50 МВт на кожну годину), "Ле Трейдінг Україна" (по 2-20 МВт на 10 годин), "ТЕС" (по 14-16 МВт на кожну годину), держенерготрейдер "ЕКУ" (10 МВт на 1 годину).

Словацький напрямок поки що єдиний, оплачуваний трейдерами. Мінімальна ціна МВт-год на вівторок становила 363,8 грн/МВт-год (у перший день було 307,5 тис. грн/МВт-год), максимальна - 1,1 тис. грн/МВт-год (було 1,3 тис. грн/МВт-год). Загалом компанії за перетин на добу мають сплатити 3,3 млн грн (було 3,4 млн грн).

75 МВт перетину в Польщу повністю бронює "ДТЕК Західенерго".

Дані щодо Молдови не відображаються на сайті ENTSO-E другий день, але перетин активно бронюють трейдери.

На 18 квітня 504-511МВт із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності перетину до Молдови бронювали відразу дев'ять компаній: держенерготрейдер "ЕКУ" (по 150 МВт на кожну годину), ПрАТ "Укргідроенерго" (по 100 МВт на кожну годину), "Д. Трейдінг" (по 99 МВт на кожну годину), "Артлекс-Енерджі" та "Сіпіджі Енерджі" (обидва по 50 МВт на кожну годину), "ДЕ Трейдинг" (по 30 МВт на кожну годину), "ЕРУ Трейдінг" (по 20 МВт на кожну годину) і "ЕЕС" (по 5 МВт на 8 годин), "НАП-Ком'юніті" (по 5-7 МВт на кожну годину).

Дані щодо експорту електроенергії (розрахунки Енергореформи згідно з інформацією ENTSO-E):

  Молдова Польща Словаччина
Дата Обсяг, МВт-год Обсяг, МВт-год Обсяг, МВт-год
12.04.2023 497 1625 0
13.04.2023 965 0 0
14.04.2023 1116 0 0
15.04.2023 1777 1775 0
16.04.2023 2056 1800 0
17.04.2023 н/д 1800 4800
18.04.2023 н/д 1800 4800

Як повідомлялося, експорт до Молдови почав здійснюватися з 11 квітня, до Польщі - з 12 квітня, до Словаччини - з 17 квітня.

Міненерго відновило експорт електроенергії рішенням від 7 квітня, наголосивши водночас, що він здійснюватиметься в умовах профіциту е/е і виключно за дотримання пріоритетності поставок українським споживачам. Експорт було зупинено з 11 жовтня після початку масованих атак на енергосистему.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна здатність для експорту електроенергії в Європу становить 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

Теги: #поставки #польща #словаччина #е_е

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