Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у березні зросли до 34,4 млрд грн, а виплати військовим знизилися до 67,3 млрд грн – Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у березні становили 34,4 млрд грн (15,3% від усіх видатків) порівняно з 31,9 млрд грн у лютому (14%) та 28,7 млрд грн у січні (15,6%).

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у березні знизилися до 67,3 млрд грн порівняно з 76,9 млрд грн у лютому та 71,8 млрд грн у січні, що, ймовірно, пов'язано із запровадженими змінами в оплаті військовослужбовців.

У загальній структурі касових витрат грошове утримання військовослужбовців зменшилося до 29,9% із 33,8% у лютому та 39,0% у січні.

При цьому самі касові видатки загального фонду держбюджету в березні скоротилися лише на 0,9% – до 225,2 млрд грн порівняно зі 193,7 млрд грн у січні та рекордними 331,7 млрд грн у грудні минулого року.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці із нарахуваннями у березні становили 87,4 млрд грн, або 38,8% усіх видатків порівняно з 98,4 млрд грн, або 43,3% у лютому.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення у третьому місяці цього року зросло – до 48,6 млрд грн (21,6% усіх витрат) із 42,3 млрд грн (18,6%) у лютому. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійного фонду України (у лютому – 22,6 млрд грн), 17,7 млрд грн (17,2 млрд грн) – виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій.

З витрат, що залишилися, 5,4% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування – 12,2 млрд грн проти 15 млрд грн у лютому та 7,1% – на трансферти місцевим бюджетам: 15,9 млрд грн проти 9,9 млрд грн у січні.

На обслуговування держборгу у третьому місяці цього року знадобилося 11,6 млрд грн після 12,1 млрд грн у лютому.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в березні зросли до 152,2 млрд грн із 132,2 млрд грн у лютому та 104,4 млрд грн у січні, хоча грантова міжнародна допомога навіть дещо знизилася – до 45, 8 млрд грн із 51,4 млрд грн у лютому.

Дефіцит державного бюджету України у березні 2023 року знизився до 59,2 млрд грн з 88,8 млрд грн у лютому та 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом – до 72,6 млрд грн з 93,2 млрд грн у лютому.