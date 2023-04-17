Економіка

14:01 17.04.2023

"Енергоатом" через російську агресію втратив майно на 32 млрд грн

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"Енергоатом" через російську агресію втратив майно на 32 млрд грн

НАЕК "Енергоатом" на окупованій Запорізькій АЕС та інших своїх об'єктах через пошкодження та знищення російськими загарбниками втратив майно на 32 млрд грн.

"Унаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені. За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн", - ідеться в повідомленні НАЕК у телеграм-каналі в понеділок.

При цьому компанія зазначила, що розмір втрат і збитків, завданих "Енергоатому" Росією, буде визначено після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном і його повної перевірки та інвентаризації.

 

Теги: #війна #енергоатом #втрати

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