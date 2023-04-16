Економіка

20:42 16.04.2023

Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

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Україна і Угорщина обговорили продовження переговорів щодо досягнення домовленостей щодо експорту українського зерна

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський у неділю обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Микола Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів щодо досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятності односторонніх рішень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься й надалі.

Сторони домовилися провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

У пресслужбі Мінагро нагадали, що угорський уряд слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна і насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції.

 

 

 

Теги: #зерно #переговори #угорщина

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