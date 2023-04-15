Економіка

13:53 15.04.2023

Підписано Грантову угоду про виділення Японією 400 млн доларів на відновлення України - Мінвідновлення

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Підписано Грантову угоду про виділення Японією 400 млн доларів на відновлення України - Мінвідновлення

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і старший заступник генерального директора Японського агентства міжнародного співробітництва JICA ("Джайка") Хідея Кобаясі підписали угоду про виділення гранту від уряду Японії.

Як повідомила пресслужба Мінвідновлення, йдеться про виділення Україні гранту в 400 млн доларів, угоду про який було погоджено наприкінці березня 2023 року. Кошти буде виділено в межах Програми екстреного відновлення, спрямованої на критичну інфраструктуру.

"Це вже друга грантова угода, підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA. Така підтримка дає нам змогу оперативно та якісно реалізовувати проєкти швидкого та гуманітарного відновлення. Насамперед ідеться про забезпечення базових потреб наших громадян і відновлення критичної інфраструктури", - зазначив Кубраков.

Як зазначається у пресрелізі, кошти виділятимуться на покращення та підтримку таких напрямів: обладнання для гуманітарного розмінування; транспортне обслуговування; енергетичне обслуговування; управління відходами руйнувань; водопостачання; медичне обладнання; обладнання для надання освітніх послуг; аграрний сектор; сектор суспільного мовлення; сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

"Крім того, уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки на відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом від початку року було досягнуто домовленості між Україною та Японією про виділення понад 600 мільйонів доларів на відновлення України", - зазначили в Мінвідновлення.

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA ("Джайка") - це урядова організація з надання технічної, грантової (безоплатної) допомоги, виділення пільгових позик урядам іноземних країн. "Джайка" є одним з найбільших агентств у світі, яке надає допомогу більше ніж 150 країнам світу і є "єдиним вікном" в Японії, через яке надають усі види допомоги з метою розвитку.

Теги: #японія #відновлення #кубраков #мінвідновлення

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