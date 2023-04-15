Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $242,9 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) виріс цього тижня до $242,9 млн із $125,3 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 10 до 14 квітня 2023 року він лише продавав валюту.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав на 0,10 грн – близько 37,80 грн/$1: у середині тижня його курс опускався до 37,6 грн/$1, до кінця тижня він відіграв падіння, проте спред на ринку трохи звузився.

Загалом із початку цього року НБУ придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7 млрд 612,7 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.

У зв'язку із значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд – до $31,88 млрд.