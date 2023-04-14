Економіка

08:30 14.04.2023

США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

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США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про запровадження Вашингтоном нового пакета санкцій проти понад 120 компаній і фізосіб РФ. Голова українського уряду закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії.

"США запровадили нові потужні санкції проти агресора. Понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб, зокрема, пов'язаних із "Росатомом", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

Голова уряду наголосив, що він під час зустрічі з міністерством фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії.

"Також ми відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року впали. Маємо продовжувати зниження граничних цін, щоб позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр привітав наміри адміністрації США збільшити фінансову допомогу Україні до вересня поточного року. "Подякував Єллен за безпрецедентну американську підтримку та її особисте лідерство", - написав він.

"Виграємо війну, відновимо мир, відбудуємо економіку та інфраструктуру. Це буде найкращим свідченням сили демократії та міжнародної солідарності", - підсумував Шмигаль.

 

 

 

Теги: #рф #сша #санкції

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