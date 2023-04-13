Економіка

18:06 13.04.2023

Японія спрямує у 2023 р. в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки

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Японія спрямує у 2023 р. в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки

Уряд Японії планує спрямувати в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року, ці кошти дадуть змогу профінансувати пріоритетні, а саме соціальні та гуманітарні видатки.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів у четвер, про це йшлося на зустрічі міністра фінансів Японії Сунічі Судзукі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у Вашингтоні на полях весняних зборів МВФ і Світового банку.

"Україна надзвичайно цінує внесок Японії у пришвидшення нашої перемоги у війні, зокрема через системне надання фінансової, гуманітарної допомоги та санкційний тиск на Росію. Головуючи в G7 у 2023 році, Японія демонструє принципове лідерство у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України", - процитувало Марченка міністерство.

Міністр фінансів України також зазначив, що в умовах війни зовнішнє фінансування відіграє ключову роль у збереженні макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.

Під час обговорення відновлення та реконструкції країни Марченко наголосив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів і приватного сектора.

Під час зустрічі представники Мінфіну Японії висловили готовність підтримати Україну у відновленні, зокрема, через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).

Згідно з оприлюдненою інформацією, з початку повномасштабної війни Японія надала Україні $581 млн пільгового фінансування.

Раніше Японія заявила про готовність виділити Україні $5 млрд, проте передбачається, що $1,5 млрд із цієї суми можуть бути виділені в першому кварталі 2024 року, оскільки на цей рік потреби в зовнішньому фінансуванні бюджету загалом уже покриті.

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA ("Джайка") - це урядова організація з надання технічної, грантової (безоплатної) допомоги, виділення пільгових позик урядам іноземних країн. "Джайка" є одним із найбільших агентств у світі, яке надає допомогу понад 150 країнам світу і є "єдиним вікном" в Японії, через яке надаються всі види допомоги з метою розвитку.

Теги: #україна #японія #допомога

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