Світовий банк надасть Україні додаткові $200 млн на відновлення енергетики

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн дол на відновлення енергетики, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У Вашингтоні підписали угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б'єрде. Відновлення України починається вже цього року, і енергетика один із наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть спрямовані на відновлення мережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах і містах Чернігівської області", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, на зустрічі з представниками Світового банку сторони обговорили спільну роботу в рамках міжвідомчої платформи координації донорів ("Фінансовий Рамштайн").

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації проєкт страхування військових ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, щоб залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни", - написав прем'єр.