У Верховній Раді повернуться до ідеї додаткового оподаткування українських "дочок" російських компаній, що залишаються в РФ, - Гетманцев

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики найближчим часом повернеться до розгляду законопроєкту №7232 про впровадження додаткового оподаткування доходів компаній, які продовжують роботу на ринку РФ, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Вочевидь, переважна більшість виступає за повернення до питання про додаткове оподаткування доходів компаній, що не полишили територію РФ після 24 лютого 2022 року. Тому найближчим часом повернемося до розгляду законопроєкту на комітеті", - написав Гетманцев у середу після проведення власного опитування в телеграм-каналі.

Він нагадав, що рівно рік тому Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7232 про додаткове оподаткування компаній, які не припинили свій бізнес у Росії, але він викликав дискусію і його відклали.

За словами Гетманцева, таблиця до другого читання готова і є на сайті Верховної Ради. "Однак, вочевидь, потребує оновлення", - зазначив голова комітету.

Серед конкретних компаній, які залишаються на російському ринку і продовжують фінансувати своїми податками російського агресора, він назвав Nestle, Kimberly-Clark, Райффайзен, Philip Morris.

Як повідомлялося, цей законопроєкт передбачає застосування при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, підрозділи яких продовжують працювати в РФ, коефіцієнта 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно.

Законопроєкт також передбачає подання суб'єктами господарювання, пов'язаними економічними зв'язками з державою-агресором, повідомлення про набуття такого статусу для застосування збільшеного податкового навантаження, передбаченого цим законом.

Декількома тижнями раніше заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання до цього законопроєкту пропонується низка змін. Серед них - обов'язкове зазначення зв'язків із РФ у маркуванні та рекламі товарів таких компаній, втрата пільг на "Дія.Сіті", "інвестнянь", податкових пільг на прямі податки, а також неможливість отримати ліцензію на азартні ігри.