Економіка

21:10 11.04.2023

Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

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Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили про завершення переговорів щодо укладення оновленої угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Як повідомляють на офіційному сайті міністерства економіки України, цей документ замінить наявну угоду, яка діяла з 2017 року,

За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, слова якої наведені у пресрелізі, нова угода несе суттєві зміни в торговельний режим між Україною та Канадою. Також у рамках цього документа Україна і Канада уклали угоду щодо цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної угоди з Великою Британією.

Нова угода передбачатиме скасування тарифів на українські товари зі складовими з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. "Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок",- продовжила Свириденко.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах. Також нова Угода дозволятиме сторонам усе, що не заборонено.

 

 

 

 

Теги: #канада #україна

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