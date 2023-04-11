NovaPay планує направити 80 млн грн від розміщення 3-річних облігацій на програму "Посилка в кредит" та кредитування співробітників

Підконтрольна NovaPay із групи компаній "Нова пошта" фінансова компанія ТОВ "НоваПей Кредит" направить 20% виручених від продажу дебютного випуску трирічних облігацій коштів на проведення кредитних операцій для юридичних осіб та 80% – на проведення кредитних операцій для фізосіб, зазначено у проспекті емісії випуску.

Відповідно до нього запланований обсяг випуску 100 млн грн.

Станом на 31 грудня 2022 року продуктовий ряд NovaPay для фізосіб представлено двома кредитними продуктами: "Посилка в кредит", що оформляється у відділеннях "Нової пошти" для оплати посилок, надісланих післяплатою, і "Кредитування співробітників", пояснюється в проспекті емісії.

Кредитування у рамках програми "Посилка в кредит" надається на 12 місяців. Мінімальна сума – тисяча гривень., максимальна – 20 тис. грн. У рамках кредитування працівників передбачено надання незабезпечених кредитів на 12 місяців на суми від 5 до 500 тис. грн із погашенням рівними платежами (ануїтет).

Раніше повідомлялося, що "НоваПей Кредит" розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн 14 квітня. Облігації випускаються з одним купоном, який виплачується одночасно із погашенням – з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність – 20% річних. NovaPay самостійно розміщуватиме облігації на фондовій біржі "ПФТС". Емітент не пропонує обов'язкової оферти, але допускає достроковий викуп за згодою сторін за домовленою між ними вартістю.

Від продажу облігацій може бути виручено і понад 100 млн грн, оскільки запланована на рівні номіналу (тисяча гривень однієї облігації – до випуску заплановано 100 тис. штук) може бути переглянута у бік збільшення залежно від попиту.

Згідно з проспектом емісії, чистий прибуток "НоваПей Кредит" у 2022 році зменшився у 1,7 разів порівняно з попереднім роком – до 29,9 млн, а чистий збиток становив 2,15 млн грн. Статутний капітал емітента становить 75 млн грн.

Згідно з прогнозами у проспекті емісії, "НоваПей Кредит" у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024 році – 242,23 млн грн, у 2025 – 411,66 млн грн.

"Щоб проаналізувати ризики недоотримання доходів через воєнні дії та здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, керівництво підготувало актуалізований фінансовий прогноз на період до 1 березня 2024 року, який показує, що Товариство має достатні чисті грошові надходження та здатне виконувати свої зобов'язання у найближчому майбутньому", - зазначено в документі.

Крім того, незважаючи на поточну макроекономічну та політичну ситуацію, "НоваПей Кредит" у 2023 році передбачає збереження попиту населення на споживчі кредити, тому планує подальший розвиток та масштабування кредитного продукту "Посилання в кредит". Зокрема, передбачається удосконалення процесів надання та супроводу кредитів та впровадження нових каналів продажу продукту (мобільний застосунок сайт).

Засновником ТОВ "НоваПей Кредит" є фінансова компанія ТОВ "Нова Пей", що має провідні позиції на ринку фінансових послуг України та є платіжною організацією платіжної системи NovaPay.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ "НоваПей Кредит" на паритетних підставах є співвласники "Нової пошти" В'ячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк.