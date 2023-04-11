Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях для фінансування майбутнього відновлення України

Український бізнесмен Рінат Ахметов як інвестор зажадає від Росії компенсації всіх збитків, заподіяних йому внаслідок втручання в діяльність або експропріації активів та інвестицій так званими ДНР і ЛНР під керівництвом або контролем Росії в 2014-2017 роках, повідомляється на сайті SCM у вівторок.

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема "Єнакіївський металургійний завод", "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" і "Донбас Арена", у будівництво якої було інвестовано більше ніж $400 млн. Гроші, які відшкодує агресор, у майбутньому буде спрямовано на відбудову України.

"24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну. Але для мене, як і для багатьох українців, війна розпочалася у 2014 році. Саме тоді Росія вторглася на територію нашої країни, почала захоплювати найважливіші для нашої економіки підприємства та руйнувати нашу інфраструктуру. Моя позиція незмінна: ми добиватимемося справедливості всіма законними методами у всіх можливих інстанціях. Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам із 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести і фінансове, і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України. Ми обов'язково відновимо нашу країну, у тому числі й наш український Донбас, а "Донбас Арена" знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій", - коментує судову ініціативу Рінат Ахметов.

У 2018 році вже було подано позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів "ДТЕК" в анексованому Криму, а у 2022 році - до ЄСПЛ з переліком активів, знищених або захоплених після повномасштабного вторгнення Росії. Юридичні служби SCM і всіх бізнесів Ріната Ахметова докладають максимальних зусиль для повного і вичерпного правового переслідування Росії, шукають необхідні інструменти та опції в міжнародній процесуальній практиці, повідомляє компанія.