Економіка

09:21 11.04.2023

Україна в I кв. наростила експорт металобрухту майже в 6 разів, збільшила вивезення стратегічної для металургів сировини в березні

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Україна в I кв. наростила експорт металобрухту майже в 6 разів, збільшила вивезення стратегічної для металургів сировини в березні

Українські підприємства в січні-березні поточного року наростили експорт брухту чорних металів у 5,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 40,255 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), у грошовому вираженні експорт металобрухту за зазначений період становить $11,725 млн.

Водночас у березні відбулося зростання вивезення металобрухту: якщо за два місяці поточного року було експортовано 24,8 тис. тонн, зокрема в січні - 8,280 тис. тонн, то тільки за третій місяць року - 15,5 тис. тонн.

Експорт металобрухту в січні-березні-2023 здійснювався до Польщі (96,65%), Нідерландів (1,31%) і Словаччини (0,95%).

У перші два місяці року країна не імпортувала металобрухт, проте в березні ввезла зі Словаччини 46 тонн брухту на $16 тис.

Раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков у своїй колонці на сайті "Інтерфакс-Україна" констатував, що металобрухт вивозять через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито в розмірі EUR3, і вже звідти сировину перенаправляють до реальних клієнтів. Експортувати сировину одразу до клієнтів коштувало б EUR180 експортного мита - і на цьому український бюджет уже втратив 350 млн грн.

За його словами, такими експортними схемами вже зацікавилися в Державному бюро розслідувань.

Голова "Укрметалургпрому" закликав тимчасово заборонити експорт брухту чорних металів для забезпечення метпідприємств стратегічно важливою сировиною в умовах війни, що триває.

"Якщо металобрухт залишатиметься в країні - понад 500 тис. осіб матимуть роботу, а країна матиме мільйони валютних надходжень від експорту сталі. Водночас виграють і військові - адже металурги багато допомагають бійцям, закуповуючи для них техніку й автомобілі, і навіть випускаючи бронежилети. Від експорту металобрухту не виграє ніхто. Тому наразі влада має діяти на випередження і тимчасово заборонити експорт, доки ситуація не стабілізується і не перестане загрожувати національній економічній безпеці", - вважає Каленков.

І уточнив, що 1 тонна металобрухту, перероблена на сталь, дає в бюджет у 10 разів більше, ніж експортне мито в ЄС - близько $300 за тонну.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт брухту чорних металів у 11,5 раза порівняно з попереднім роком - до 53,557 тис. тонн, у грошовому вираженні він скоротився в 12,4 раза - до $19,271 млн. Водночас за минулий рік країна скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні у 12,6 раза - до 1,824 тис. тонн, у грошовому - до 1,824 тис. тонн, порівняно з попереднім роком - до $19,271 млн тонн, у грошовому вираженні в 12,9 раза - до $3,488 млн. Ввезення металобрухту 2022 року здійснювалося здебільшого з Туреччини (78,92% постачань у грошовому вираженні), РФ (13,25%) і Кіпру (5,08%); експорт - у Туреччину (38,97%), Польщу (34,25%) і Грецію (10,12%).

Теги: #гмк #експорт #металобрухт

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