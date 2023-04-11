Економіка

09:23 11.04.2023

Реформу митниці треба розпочати з перезавантаження керівництва на конкурсі за участю міжнародників - Гетманцев

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Реформу митниці треба розпочати з перезавантаження керівництва на конкурсі за участю міжнародників - Гетманцев

Державна митна служба перебуває в "руїнах": "там немає ієрархії, там некерованість системою, системні корупційні схеми", заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Там біда. І ця біда лікується за зрозумілим рецептом, але цей рецепт потрібно застосовувати якнайшвидше, і, власне, я закликаю прем'єра до того, щоб він це зробив... Я б розпочав реформу митниці з перезавантаження керівництва і проведення відкритого конкурсу за участю міжнародників", - сказав голова комітету в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він підтримав би таке рішення про конкурс і щодо податкової служби, однак застеріг від проведення аналогій між поточними станами двох фіскальних відомств.

Гетманцев, зокрема, зазначив, що податкова щомісяця перевиконує план надходжень і відбувається регулярне очищення її лав "від негідників, які порушують закон".

"У Рівному та Сумах, коли вийде це інтерв'ю, буде перезавантажено вкотре керівництво двох областей. Люди ухвалювали рішення, які, м'яко кажучи, не були в інтересах служби. Тобто ловлять і звільняють", - наголосив голова комітету.

За його словами, на митниці абсолютно протилежне відбувається, зокрема, на нещодавньому засіданні тимчасової слідчої парламентської комісії знову було запропоновано звільнити чергове керівництво Одеської митниці за порушення з експортом "чорного" зерна.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 5 квітня рекомендував прийняти за основу законопроєкт №6490-д, яким пропонується перезавантажити митницю, зокрема, змінити процедуру конкурсного відбору очільника, запровадити щорічний аудит ефективності її роботи та провести переатестацію працівників протягом року після призначення керівника.

Теги: #митниця #гетманцев

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