Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

НЕК "Укренерго" провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня після його відновлення в п'ятницю, 8 квітня.

"За результатами аукціону розподілено 51% (330 із 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників", - повідомляють у телеграм-каналі компанії в понеділок.

Згідно з даними аукціонної платформи "Укренерго", найбільше потужності забронював державний енерготрейдер "ЕКУ" - по 150 МВт на кожну годину. Крім того, по 100 МВт перетину на кожну годину забронювало ПрАТ "Укргідроенерго", по 50 МВт - "Д. Трейдінг", по 30 МВт - "Артлекс-Енерджі".

Ціна перетину становила 0 грн/МВт-год.

Як зазначили в "Укренерго", у понеділок відбудеться аукціон із розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Крім того, узгоджується можливість відкриття експорту до Словаччини.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, доступ до міждержавних перетинів розподіляється тільки на короткостроковий період на добових аукціонах", - пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, експорт електроенергії розблоковано Міненерго рішенням від 8 квітня. Там зазначили, що експорт здійснюватиметься в умовах профіциту е/е і виключно при дотриманні пріоритетності постачань українським споживачам. Експорт було зупинено з 11 жовтня після початку масованих атак на енергосистему.