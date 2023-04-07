Економіка

18:54 07.04.2023

Кабмін приблизно вдвічі підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

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Кабмін приблизно вдвічі підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю підвищив приблизно вдвічі розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов'язаних з їх виробництвом, зберіганням і реалізацією, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з його релізом, марка для алкогольних напоїв подорожчала з 16 коп. до 35 коп., для тютюнових, тютюновмісних виробів для електричного нагріву (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним керуванням і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, - з 9 коп. до майже 16 коп.

Вартість марки акцизного податку не змінювалася з 2014 року, зазначив Мінфін.

Як повідомлялося, Верховна Рада в січні 2023 року ухвалила в першому читанні євроінтеграційні законопроєкти №8286 і №8287 щодо запровадження електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Ці законодавчі ініціативи впроваджують для забезпечення контролю над обігом підакцизної продукції.

Теги: #алкоголь #акциз #тютюнові_вироби

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