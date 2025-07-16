Інтерфакс-Україна
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19:05 16.07.2025

Уряд прийняв новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет

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Уряд прийняв новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет

Кабінет міністрів затвердив порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві нагадали, що з 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету", - наголосили у Мінфіні.

Споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Прийнята постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року, зазначається в повідомленні.

У Мінфіні акцентували, що попереднє положення, затверджене постановою Кабміну №1251 від 27 грудня 2010 року, втратить чинність з 1 січня 2026 року, за винятком окремих перехідних норм, які залишаться чинними до 1 вересня 2026 року.

 

Теги: #алкоголь #табак #маркировка

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