Події

15:01 13.03.2025

США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі, - Трамп

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США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита в розмірі 200% на алкогольну продукцію з країн Євросоюзу у відповідь на введені ЄС мита в 50% на американський віскі.

"ЄС (...) щойно ввів 50% мита на віскі. Якщо ці мита негайно ж не скасують, то США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію з Франції та інших країн ЄС", - написав Трамп у соцмережі Truth Social

Теги: #мито #алкоголь #сша

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