Інтерфакс-Україна
Події
16:01 07.05.2025

В Україні до 31% зросла кількість споживачів тютюну - соцопитування

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В Україні до 31% зросла кількість споживачів тютюну - соцопитування

Майже третина (31%) українців вживає тютюнові або нікотинові вироби, в тому числі 27% щоденно і 4% не щодня, свідчать результати всеукраїнського опитування "Вживання тютюнових і нікотинових виробів", яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 14 лютого до 4 березня 2025 року.

Порівняно з жовтнем 2024 року частка тих, хто вживає тютюнові або нікотинові вироби, зросла з 27% до 31%, у тому числі з 23% до 27% стало більше тих, хто вживає щодня.

Серед чоловіків вживають тютюнові або нікотинові вироби 45% респондетів, серед жінок – 19%. Більше вживають тютюнові або нікотинові вироби особи молодшого та середнього віку, при чому й серед чоловіків, і серед жінок. Серед 18-29 річних 45% вживають такі вироби, а далі з віком показник знижується до 11% серед 70+ річних. При цьому якраз зростаня вживання припав насамперед на 18-39 річних людей.

Серед споживачів тютюнових або нікотинових виробів переважна більшість (73%) курить сигарети промислового виробництва. Далі йдуть тютюнові вироби для електричного нагрівання (19%), електронні сигарети (17%), кальяни (9%), тютюн (8%). Найменше респондентів говорили про нікотинові подушечки (3%).

Для всіх цих виробів, крім просто тютюну, поточні показники такі самі, як і були в 2024 році (тобто всі відмінності в межах статистичної похибки). У випадку просто тютюну показник зріс з 4% до 8% (насамперед за рахунок респондентів старшого віку).

Вживання ТВЕН, електронних сигарет та кальяну більш поширено серед переважно молодих респондентів. Найбільш поширене вживання таких виробів серед 18-29 річних респондентів. Так, серед 18-29 річних респондентів, які 6 зараз вживають тютюнові або нікотинові вироби, 37% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 39% – електронні сигарети, 24% – кальяни.

У регіональному розрізі найбільше вживають тютюну на сході України (35,7%), менше на півдні (33,7%) та у центрі (31,7%), найменше на заході (25,6%).

Найбільше вживають тютюну у великих містах з населенням від 100 тис (34,5%), найменше у селах (24,8%).

Також частіше вживають тютюн люди з середнім достатком (32,8%), ніж з низьким та високим, але найменше – люди з дуже низьким достатком (25,1%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Було опитано 2029 дорослих респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4% для показників близьких до 50% і 0.5% для показників близьких до 1 або 99%.

Теги: #тютюнові_вироби #опитування

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