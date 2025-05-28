Штрафи за порушення торгівлі тютюном зросли на 87,7% за 4 міс.-2025 - очільник ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) у січні-квітні за результатами 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами нарахувала 116,2 млн грн штрафних санкцій, що більше показників аналогічного періоду 2024 року на 87,7%, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

"Крім того, ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн", - написав очільник податкової в Телеграм-каналі в середу.

Серед яскравих прикладів він пригадав штраф на понад 600 тис. грн, який було надано магазинам зі спільним ФОП на Житомирщині, через невикористання РРО/ПРРО під час продажу тютюнових виробів.

Також на штраф у 900 тис. грн очікує група осіб на Хмельниччині. ДПС спільно з правоохоронцями викрили порушників, які незаконно виробляли і продавали цигарки.

"Штрафи – це не лише про покарання. Наше завдання – реалізовувати не точкові заходи, а системно протидіяти тіньовому обігу підакцизної продукції. Насамперед йдеться про попередження схем ухилення від сплати податків та створення рівних умов роботи для всіх учасників ринку", - додав він.

Поміж іншим Кравченко закликав громадян повідомляти про порушення та пообіцяв "належну реакцію" органу.