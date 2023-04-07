Економіка

11:36 07.04.2023

Негода спричинила пошкодження в електромережах Чернівецької області - "Укренерго"

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Негода спричинила пошкодження в електромережах Чернівецької області - "Укренерго"

Станом на 7 квітня через несприятливу погоду є пошкодження в розподільчих мережах у Чернівецькій області, повідомила НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

У повідомленні уточнюється, що водночас виробництво електроенергії загалом в Україні повністю забезпечує потребу споживачів, а також в енергосистемі є резерв потужності, що підвищує її надійну роботу.

"Хоча ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність постачання споживачам більшості регіонів України значно знижена", - зазначили в "Укренерго".

У компанії закликали ощадливо споживати електроенергію та, по можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів протягом доби.

"Для відновлення надійності електропостачання ремонтні бригади "Укренерго" щоденно проводять відновлювальні роботи на об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Але пошкодження, завдані ворогом енергетичній інфраструктурі, масштабні та складні і потребують багато часу", - констатували в НЕК.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2032

Теги: #укренерго #чернівецька_область

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