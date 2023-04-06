Економіка

12:33 06.04.2023

Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

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Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

Державний ПриватБанк у лютому 2023 року отримав ще 2 млрд 412,8 млн грн чистого прибутку, іноземні "дочки" Райффайзен Банк - 981,7 млн грн та Укрсиббанк - 602,8 млн грн, що становило 60,5% усього прибутку, який отримали в лютому 52 прибуткові українські банки.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, слідом ідуть банк з українським капіталом ПУМБ - 499,5 млн грн і ще два з іноземним - Сітібанк із 444,5 млн грн та ОТП Банк із 429,3 млн грн.

Крім того, значний прибуток у лютому показали Універсал банк (mono) - 347,4 млн грн і державний Укргазбанк - 254,5 млн грн, а також Індустріалбанк - 196,1 млн грн, Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 196,1 млн грн та ІНГ Банк Україна - 114,7 млн грн.

Перелік із 13 збиткових банків очолили державні Ощадбанк - 396,5 млн грн та Укрексімбанк - 204,8 млн грн, хоча в лютому їм навіть вдалося розформувати частину резервів - відповідно на 426,1 млн грн і 214,8 млн грн.

Серед невеликих банків суттєвий збиток показали банк "Альянс" - 27,4 млн грн, Мотор-Банк - 24,8 млн грн і банк "Фамільний" - 21,0 млн грн.

Загалом у лютому чистий прибуток банків скоротився до 6,6 млрд грн з 14,9 млрд грн у січні.

Водночас якщо в січні активи всіх банків збільшилися на 16,3 млрд грн, то в лютому - на 43,2 млрд грн, зокрема у державних Ощадбанку - на 9,63 млрд грн, ПриватБанку - на 8,3 млрд грн, Укргазбанку - на 4,92 млрд грн, Укрексімбанку - на 1,69 млрд грн.

Значно наростили активи в лютому також Креді Агріколь Банк - на 5,0 млрд грн, Сітібанк - на 3,21 млрд грн, "Південний" - на 3 млрд грн, Універсал банк - на 2,6 млрд грн, Укрсиббанк - на 2,5 млрд грн і Сенс Банк - на 1,9 млрд грн.

У зв'язку з підвищенням Нацбанком з 11 січня нормативів обов'язкового резервування і дозволом до половини їх сформувати за рахунок ОВДП вкладення банків у держпапери за другий місяць цього року збільшилися на 24,8 млрд грн порівняно з 20,9 млрд грн за перший.

Найбільше портфелі зросли у державних Укрексімбанку (на 6,2 млрд грн), Укргазбанку (3,2 млрд грн), ПриватБанку (3,1 млрд грн) і Ощадбанку (3,0 млрд грн), а також у Сенс Банку (2,0 млрд грн), ОТП Банку (1,4 млрд грн), банку "Глобус" (1,3 млрд грн), Укрсиббанку (1,1 млрд грн).

Теги: #банки #збитки #прибутки

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