Економіка

15:44 05.04.2023

Зеленський: Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз

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Зеленський: Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві запросив представників польського бізнесу інтенсивно заходити в Україну та брати участь у її відновленні вже зараз.

"Ми дуже зацікавлені, щоб у відновленні України значну частину брала на себе Польща. І не тільки на рівні держави. Ми дуже зацікавлені, щоб зайшов польський бізнес. У нас дуже багато різних проєктів. Я знаю, у вас багато різних бізнесів, які готові зайти, які мають досвід, бажання, є люди, є кадри та гроші, є електроенергія, щоб розвивати децентралізацію енергетичної системи. Ми маємо досвід, як під час війни будувати новий підхід до енергетики, вкладати гроші в бізнес, зелену енергетику. Ми дуже відкриті", - заявив Зеленський.

Як розповів президент України, уже сьогодні у Варшаві міністри обох країн підписують документи про розвиток інфраструктурних проєктів.

"Ми в цьому дуже зацікавлені. Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз. Чому? Тому що, може, хтось у світі ще сумнівається, а я переконаний, що Польща впевнена в нашій перемозі. А це означає: хто раніше зайде, той більше зароблятиме", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що деякі представники польського бізнесу вже беруть участь у програмі швидкого відновлення України.

Так, за його словами, у Харківській області завдяки їхнім зусиллям буде відновлено пологовий будинок, школу та університет.

Теги: #україна #польща #бізнес

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