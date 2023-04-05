Економіка

14:49 05.04.2023

В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

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В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) оприлюднила законопроєкт "Про державний енергетичний контроль", який передбачає створення в Україні електронної системи енергетичного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу в рамках його нової моделі відповідно до вимог ЄС.

"Нововведення передбачають створення електронної системи енергетичного контролю, яка дасть змогу автоматизувати процеси планування та проведення заходів державного енергетичного контролю, підготовку, формування та контроль виконання розпорядчих документів органу державного енергетичного контролю та обробку результатів моніторингів, технічних аудитів тощо", - зазначили в Держенергонагляді.

Як пояснили у відомстві, розробка законопроєкту зумовлена потребою забезпечення можливості імплементації вимог ЄС до чинного законодавства України. Зокрема, щодо дієвого державного впливу на суб’єктів господарювання з підготовки об’єктів енергетичної інфраструктури, які перебувають у їх власності, до проходження опалювального періоду, забезпечення сталого та безпечного постачання електричної енергії та природного газу.

"Законопроєкт "Про державний енергетичний контроль" пропонує нову модель державного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу й започатковує нові засади, які сприятимуть досягненню балансу між вимогами європейської спільноти та українського суспільства", - поінформували в інспекції.

Зокрема, документ визначає основні засади здійснення державного енергетичного контролю в галузях електроенергетики, теплопостачання та ринку природного газу, повноваження органів виконавчої влади у зазначених галузях, а також особливості здійснення заходів державного енергетичного контролю.

Законопроєкт також урегульовує питання здійснення державного контролю за технічним станом і експлуатацією енергообладнання та мереж як основної складової сталого функціонування сфер електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу.

Наразі порядок здійснення державного нагляду (контролю) в енергетичних галузях здійснюється згідно з чинним законом "Про ключові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

При цьому, як наголосили в Держенергонагляді, підстави та періодичність здійснення заходів державного нагляду, встановлені цим законом, не дають змоги реалізовувати дієвий нагляд за суб'єктами енергетики, а мораторій на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) призвів до суттєвого зменшення його рівня в галузях електроенергетики та теплопостачання.

"Розв’язання наявних проблем потребує комплексного перегляду державної політики щодо організації контрольних заходів, обумовлених зростанням кількості зауважень до роботи учасників ринку електричної енергії та природного газу, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання", - констатували в інспекції.

Теги: #контроль #енергетика #законопроєкт

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