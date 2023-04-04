Економіка

20:24 04.04.2023

"Укрзалізниця" почала приймати заявки на перевезення вантажів через ПП "Серпневе-1-Басарабяска" на кордоні з Молдовою

3 хв читати
"Укрзалізниця" почала приймати заявки на перевезення вантажів через ПП "Серпневе-1-Басарабяска" на кордоні з Молдовою

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) почала транспортувати вантажі через новий залізничний пункт пропуску (ПП) з Молдовою - "Серпневе-1 - Басарабяска", введений в експлуатацію 25 березня цього року на ділянці колій Березине-Басарабяска.

"З 25 березня цей стик працює. Сьогодні з 12:00 почали працювати всі програми (софт), і ви можете планувати на цей перехід перевезення вантажів", - сказав заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку у вівторок.

Зернові вантажі через "Серпневе-1 - Бесарабяска" можуть проходити в режимі транзиту, без додаткової фітосанітарної та ветеринарної перевірки, як і через два інші молдовські переходи з Молдовою - "Сокиряни - Окниця" і "Могилів-Подільський - Велчинець", уточнив під час наради голова Української зернової асоціації Микола Горбачов, зазначивши, що питання узгоджене з Держпродспоживслужбою.

За даними Центру управління рухом УЗ, поки що великого потоку вантажів на Басарабяску не спостерігається. З 25 березня УЗ прийняла перші заявки на перевезення вантажів через зазначений перехід, зокрема вісім вагонів із будівельними вантажами та шість вагонів зі шлаками. Також на переході було оформлено в режимі ввезення в Україну залізничні вагони з сіллю, які прямували транзитом через Молдову, уточнили в Державній митній службі у вівторок.

Незважаючи на те, що пропускна потужність залізничної ділянки Басарабяска-Березине обмежена, оскільки її використовують для перевезення вантажів у напрямку Ізмаїла, вантажі, які доставляють цією ділянкою, зможуть швидше доїжджати до портів Рені, Галац, Джурджулешти, а транспортування низки вантажів із цих портів до України, як очікують, стане дешевшим.

"Зараз це найкоротший маршрут до портів Рені, Галац, Джурджулешти, завдяки яким "Укрзалізниця" зможе збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень. За нашими підрахунками, ділянка дасть змогу перевозити додатково від 4 до 10 млн тонн вантажів на рік. Запрошуємо бізнес активно використовувати цей новий маршрут", - сказав член правління УЗ В'ячеслав Єрьомін.

Термін доставки експортних вантажів у порти Молдови та Румунії, а також український порт Рені може скоротитися на чотири-шість діб, вважає Ткачов. "При цьому вартість транспортування експортних вантажів зменшиться на $10-35 за тонну залежно від виду вантажу і маршруту. Економія під час транспортування імпортного пального із зазначених портів становитиме $18-44 на тонні", - підрахував він.

Контрольні процедури в пункті пропуску "Серпневе-1 - Басарабяска" здійснюють українська та молдовська сторони в одному місці - на молдовській стороні зазначеного пункту пропуску. Така практика вперше застосовується на залізничному пункті пропуску на українському кордоні. До цього українські прикордонники та митники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами-сусідами тільки в деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Раніше Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення на ділянці Березине - Басарабяска, що 25 років простоювала і була відновлена після повномасштабного російського вторгнення. Було реконструйовано 23 км колій і на українській, і на молдовській території.

Теги: #молдова #україна #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 04.04.2023
Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

20:57 04.04.2023
Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

17:40 04.04.2023
У Брюсселі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО

У Брюсселі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО

08:11 04.04.2023
Столтенберг просить країни-члени НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

Столтенберг просить країни-члени НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

22:06 03.04.2023
Аеропорт Кишинева повернуто державі

Аеропорт Кишинева повернуто державі

19:06 03.04.2023
Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

16:12 03.04.2023
Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

15:11 03.04.2023
Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

06:59 03.04.2023
ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

05:06 03.04.2023
На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін

Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

Закон про "е-резидентство" набув чинності

Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

ОСТАННЄ

Дашборд експорту органічної продукції запрацював в Україні

Україна в березні 2023 р. наростила експорт агропродукції на 12%

Сподіваємося засіяти цього року понад 13 млн га - Шмигаль

"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін

Законопроєкти стосовно реформи молочної галузі внесено до Ради

У Єврокомісії розцінюють США як одного з головних постачальників ЗПГ в ЄС

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА