Економіка

17:11 04.04.2023

Сподіваємося засіяти цього року понад 13 млн га - Шмигаль

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Сподіваємося засіяти цього року понад 13 млн га - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що у 2023 році під час посівної буде засіяно понад 13 млн га.

"Прямо зараз у всій країні відбувається посівна. Друга посівна під час Великої війни. Аграрії у всіх регіонах засіяли понад 500 тисяч гектарів. Найбільше на Тернопільщині, у Вінницькій та Хмельницькій областях. Загалом сподіваємося засіяти цього року понад 13 мільйонів гектарів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що роботи з розмінування сільгоспземель і допомога аграріям є пріоритетом для уряду.

Теги: #посівна #шмигаль

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