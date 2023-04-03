Економіка

11:32 03.04.2023

Україна за 7 міс. поточного маркетингового року експортувала цукру в 4,8 разу більше, ніж за весь попередній, - "Укрцукор"

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Україна за 7 міс. поточного маркетингового року експортувала цукру в 4,8 разу більше, ніж за весь попередній, - "Укрцукор"

Україна змогла за 7 місяців поточного маркетингового року (МР, вересень 2022-го - серпень 2023 року) експортувати 265 тис. тонн цукру, що в 4,8 раза більше, ніж за весь 2021-2022 маркетинговий рік, повідомив в. о. голови правління Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Назар Михайловин.

"За весь період 2021/2022 МР було експортовано 55 тис. тонн цукру. З 1 вересня 2022 року до 28 березня 2023 року Україна наростила експорт у 4,8 раза - до 265 тис. тонн", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Михайловина, у 2022 році 23 українських цукрових заводи виробили 1,33 млн тонн цукру, тоді як роком раніше 33 підприємства - 1,45 млн тонн. "Скорочення виробництва цукру на 120 тис. тонн за незадіяних 30% виробничих потужностей було некритичним для України. Крім того, у нас був профіцит і значні перехідні залишки з 2021/2022 МР у розмірі 491 тис. тонн", - зазначив голова асоціації.

Він нагадав, що станом на початок війни експорт цукру з України було призупинено через воєнні дії. 5 червня 2022 року було ухвалено постанову Кабінету Міністрів про дозвіл експорту цукру за виданими Міністерством економіки ліцензіями. Через воєнні дії та відсутність морських портів Україна була змушена змінити географію експорту. Згідно з рішенням Європейського Союзу, Україна має можливість відвантажувати цукор до Європи без тарифних квот і мит.

За словами Михайловина, через посуху і неврожай цукрових буряків, а також вищі, ніж в Україні, ціни на природний газ, Європа виробила менше цукру, і він був дорожчим за український. "Україна змогла гідно продати цукор у Європі", - констатував він.

Теги: #експорт #укрцукор #цукор #михайловин_назар

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