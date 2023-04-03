Експорт цукру – найважливіший драйвер розвитку галузі – "Укрцукор"

Про роботу цукрової галузі у воєнний 2022 рік та прогнози на сезон 2023-го агентству "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови правління Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Назар Михайловин

Текст: Оксана Руженкова

- Мінагрополітики очікує цього року на розширення посівних площ під цукровим буряком. Чи можете прокоментувати цей прогноз?

- За інформацією учасників Національної асоціації виробників цукру України у 2023 році прогнозована площа під цукровим буряком становитиме 220-230 тис. га. Для порівняння, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, площа цукрових буряків у 2022 році була 181,4 тис. га проти 226 тис. роком раніше. Минулого року через воєнні дії на території нашої країни були серйозні проблеми у Київській, Харківській, Житомирській, Чернігівській областях. Вони не змогли взяти участь у посіві та виробництві цукру.

Сезон-2022 в Україні відпрацювали 23 заводи. Це на 30% менше, ніж роком раніше. Вони були повністю забезпечені цукросировиною для переробки завдяки гарній врожайності – 50 т/га. Для порівняння – у довоєнний рік середня врожайність країною становила 48 т/га.

Цього сезону до наших підприємств, які працювали у 2022 році, приєднаються ще 6 цукрових заводів. Це не всі вітчизняні потужності. Наприклад, підприємства, розташовані на Харківщині, не зможуть включитися у виробничий процес через заміновані поля. Сподіваємося, 2023 року в Україні працюватимуть 29 цукрових заводів, які відновлять роботу зі своєю традиційною сировинною базою.

Очікуємо також, що до сегменту сировинної бази зайдуть фермери-новачки. Через складнощі з реалізацією соняшнику, кукурудзи та пшениці багато фермерів звернули увагу на ліквідність цукрових буряків – їх не потрібно зберігати, сушити, тобто додатково вкладати гроші. Цукровий буряк сам собою складна культура в порівнянні з соняшником і кукурудзою в плані вирощування та догляду, але фермери-давальники відразу отримають гроші. Крім того, цукрові заводи, коли домовляються із сільгоспвиробником, забезпечують його більшою мірою насінням, добривами, засобами захисту рослин та технікою, що перебувають на балансі переробних підприємств.

- Що найбільше хвилювало та заважало роботі цукрової галузі у 2022 році?

– Незважаючи на війну, посівна кампанія стартувала у встановлені терміни. Однак галузь мала проблеми із забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, насінням, добривами та засобами захисту рослин. Під час підготовки до переробки цукрових буряків у цукрових заводів виникла проблема з природним газом, кам'яним вугіллям та матеріально-технічними складовими.

Сезон цукроваріння у 2022 році розпочався наприкінці серпня. Більшість переробних підприємств закінчили свою роботу до нового року, і лише 3 заводи працювали до середини січня 2023 року.

– Скільки їм вдалося виготовити цукру?

– У 2022 році, враховуючи площу під цукровим буряком та кількість працюючих заводів, було вироблено 1 млн 330 тис. т цукру. Якщо порівняти з довоєнним роком, то було зроблено 1 млн 450 тис. т. Скорочення на 120 тис. т за не задіяних виробничих потужностей на 30% було не критичним для України. Крім того, ми мали профіцит і значні перехідні залишки з 2021/22 МР (з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року) у розмірі 491 тис. тонн.

Річна потреба внутрішнього ринку, за балансними розрахунками та даними Мінагрополітики, до війни становила 1 млн 150 тис. т. Внутрішнє споживання нині, логічно, знизилося через відплив великої кількості людей з України за кордон. Крім того, чимало підприємств харчової промисловості, які закуповували цукор, опинилися на окупованих територіях або були знищені. З початку війни до поточного періоду прогнозований фонд споживання має триматись у межах 1 млн т.

– Скільки цукру було відправлено на експорт? Чи змінилася географія експорту?

– Станом на початок війни експорт цукру з України було заборонено у зв'язку з початком воєнних дій. Проте з 5 червня 2022 року було ухвалено постанову Кабінету Міністрів України про дозвіл експорту цукру за виданими Міністерством економіки України ліцензіями. За період 2021/2022 МР було експортовано 55 тис. тонн цукру. Починаючи з 1 вересня 2022 року до 28 березня 2023 року Україна наростила експорт у 4,8 разу до 265 тис. тонн.

Географія експорту змінилася. Згідно з рішенням Європейського Союзу, Україна має можливість відвантажувати цукор без тарифних квот та мит. У Європі минулого року була посуха та неврожай цукрових буряків. Також там була набагато вища, ніж в Україні, вартість природного газу. Отже, в Європі цукру виробили менше і він був дорожчим за український. Враховуючи військові дії та відсутність морських портів, Україна змогла гідно продати цукор у Європі. Відвантажуємо і вивозимо цукор автомобільними шляхами, що спричинило логістичні складності. Завдяки допомозі уряду у відкритті нових пропускних пунктів та залізничних колій ці проблеми вдалося вирішити. Переконані, що експорт цукру – найважливіший драйвер у розвитку нашої галузі.

– Уряд обіцяє, що міжнародна допомога, яку отримає Україна на відновлення, спрямовуватиметься на будівництво переробної галузі, у тому числі харчової. Хтось із учасників «Укрцукору» мріє про плани збудувати нові заводи?

– На сьогоднішній день в Україні збережено близько 40 цукрових заводів, які здатні виробляти цукор. Доцільно було б спрямувати кошти на модернізацію, реконструкцію працюючих підприємств – придбати нове обладнання та перейти на альтернативні джерела енергії. Чи не завадила б виробникам цукру супутня біоенергетика. Отже, міжнародну допомогу є сенс направити на будівництво біогазових і біетанольних заводів.

Наскільки це реально, цукрова гілка намагається бути оптимістом. Але все залежатиме від того, як в Україні пройде посівна кампанія, якими будуть кінцеві площі під цукровим буряком, якими будуть погодні умови, і від бойових дій на території нашої держави.