Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який раніше оцінював динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання, схиляється до того, що зростання ВВП 2023 року може опинитися на верхній межі цього діапазону.

Як наголошується в матеріалах Фонду, опублікованих у ніч на суботу, це пов'язано з новими доступними даними, що скорочення реального ВВП України 2022 року було дещо меншим, ніж оцінювали, - 29,2% проти -30,3% завдяки стійкішому четвертому кварталу - 31,4% спаду замість колишньої оцінки в 35%.

"Це відображає менш серйозний, ніж очікувалося, вплив на економічну активність відключень електроенергії по всій країні від атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також збільшення витрат на ремонт", - пояснив МВФ.

Врахування сильнішого четвертого кварталу 2022 року, за інших рівних умов, допоможе підвищити зростання у 2023 році за рахунок зменшення негативного ефекту перенесення.

Як повідомлялося, МВФ прогнозує прискорення зростання до 3,2% у 2024 році і до 6,5% у 2025 році.

У номінальному вираженні Фонд оцінював спад ВВП України торік до 4,9 трлн грн із 5,46 трлн 2021 року й очікував його зростання до 6,05 трлн грн 2023 року та 7,365 трлн грн 2024 року.

За його прогнозами, інфляція знизиться з 26,6% торік до 20% цьогоріч, 12,5% - 2024-го і 8% - 2025-го з виходом на встановлений Нацбанком цільовий рівень у 5% 2027 року.

Передбачається також, що реальні зарплати після падіння на 21,1% торік цього року цьогоріч зменшаться ще на 2%, наступного збільшаться на 2,5%, а потім зростатимуть на 5%.

Водночас рівень безробіття вже цього року знизиться з 24,5% до 20,9%, наступного - до 11,9% і 2025 року - до 9,7%.

Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на 1%. Нацбанк у січні знизив свою оцінку до 0,3%, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду в бік підвищення, зокрема як на 1 процентний пункт за рахунок кращої ситуації з енергопостачанням, ніж очікувалося.