Економіка

13:54 01.04.2023

Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

2 хв читати
Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який раніше оцінював динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання, схиляється до того, що зростання ВВП 2023 року може опинитися на верхній межі цього діапазону.

Як наголошується в матеріалах Фонду, опублікованих у ніч на суботу, це пов'язано з новими доступними даними, що скорочення реального ВВП України 2022 року було дещо меншим, ніж оцінювали, - 29,2% проти -30,3% завдяки стійкішому четвертому кварталу - 31,4% спаду замість колишньої оцінки в 35%.

"Це відображає менш серйозний, ніж очікувалося, вплив на економічну активність відключень електроенергії по всій країні від атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також збільшення витрат на ремонт", - пояснив МВФ.

Врахування сильнішого четвертого кварталу 2022 року, за інших рівних умов, допоможе підвищити зростання у 2023 році за рахунок зменшення негативного ефекту перенесення.

Як повідомлялося, МВФ прогнозує прискорення зростання до 3,2% у 2024 році і до 6,5% у 2025 році.

У номінальному вираженні Фонд оцінював спад ВВП України торік до 4,9 трлн грн із 5,46 трлн 2021 року й очікував його зростання до 6,05 трлн грн 2023 року та 7,365 трлн грн 2024 року.

За його прогнозами, інфляція знизиться з 26,6% торік до 20% цьогоріч, 12,5% - 2024-го і 8% - 2025-го з виходом на встановлений Нацбанком цільовий рівень у 5% 2027 року.

Передбачається також, що реальні зарплати після падіння на 21,1% торік цього року цьогоріч зменшаться ще на 2%, наступного збільшаться на 2,5%, а потім зростатимуть на 5%.

Водночас рівень безробіття вже цього року знизиться з 24,5% до 20,9%, наступного - до 11,9% і 2025 року - до 9,7%.

Уряд України також прогнозує цього року зростання ВВП на 1%. Нацбанк у січні знизив свою оцінку до 0,3%, проте днями заявив про високу ймовірність чергового її перегляду в бік підвищення, зокрема як на 1 процентний пункт за рахунок кращої ситуації з енергопостачанням, ніж очікувалося.

Теги: #мвф #украина #ввп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 01.04.2023
Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

08:27 01.04.2023
Питання ринковості енерготарифів, імовірно, буде обговорюватися на поствоєнному етапі програми EFF

Питання ринковості енерготарифів, імовірно, буде обговорюватися на поствоєнному етапі програми EFF

07:54 01.04.2023
МВФ затвердив 4-річну програму EFF для України на $15,6 млрд у загальному пакеті підтримки $115 млрд - Фонд

МВФ затвердив 4-річну програму EFF для України на $15,6 млрд у загальному пакеті підтримки $115 млрд - Фонд

07:34 01.04.2023
Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає завершення війни наприкінці 2025р і зростання підтримки до $240 млрд

Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає завершення війни наприкінці 2025р і зростання підтримки до $240 млрд

20:44 31.03.2023
МВФ затвердив програму EFF для України на SDR11,6 млрд

МВФ затвердив програму EFF для України на SDR11,6 млрд

07:48 30.03.2023
Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

20:26 29.03.2023
МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

16:10 26.03.2023
Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

03:40 25.03.2023
Кабмін вніс до Ради законопроект "Про виноград та продукти виноградарства"

Кабмін вніс до Ради законопроект "Про виноград та продукти виноградарства"

07:34 22.03.2023
Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту щодо програми EFF на $15,6 млрд - Фонд

Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту щодо програми EFF на $15,6 млрд - Фонд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ затвердив 4-річну програму EFF для України на $15,6 млрд у загальному пакеті підтримки $115 млрд - Фонд

Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає завершення війни наприкінці 2025р і зростання підтримки до $240 млрд

МВФ затвердив програму EFF для України на SDR11,6 млрд

Україна отримала кредит Канади на CAD2,4 млрд

Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років - Свириденко

ОСТАННЄ

ЄС запроваджує винятки із санкцій для гуманітарних цілей

П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, що накопичилося у них

ЄК розширить цінову "стелю" на газ на всі хаби ЄС, а не лише на TTF

Україна розглядає питання відкриття експорту електроенергії до Європи

ОГТСУ і словацька Eustream продовжили дію гарантованих потужностей в обсязі 42 млн куб. м газу ще на пів року

НКРЕКП збільшила тарифи на розподіл е/е для шести прифронтових обленерго на квітень 2023 р. на 5,2-13,7%

Україна отримала кредит Канади на CAD2,4 млрд

NEFCO реалізує з фондами Євросоюзу три нові програми в Україні з відновлення інфраструктури та створення житла для ВПО

Україна зацікавлена у продовженні місії МАГАТЕ на ЗАЕС до повної деокупації станції

"РОШЕН" закликає розслідувати інформацію про спроби контрабанди цигарок у машинах для кондитерських виробів сторонніх перевізників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА