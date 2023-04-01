П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, що накопичилося у них

Лідери п'яти країн з Центральної та Східної Європи закликали Єврокомісію вжити заходів у зв'язку з надлишком зерна та іншого українського продовольства, що утворився на їхній території, передає агентство Associated Press.

"Ми закликаємо Єврокомісію вивчити можливість купівлі зерна, що скупчилося, у країн-членів ЄС, прикордонних з Україною, на гуманітарні потреби", - йдеться в листі, адресованому голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн від імені прем'єрів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

"Ми також повторюємо наш заклик до фінансової підтримки з боку ЄС з метою прискорення розвитку транспортної інфраструктури (для вивезення зерна - ІФУ)", - наголошується в ньому.

Західні ЗМІ зазначають, що проблема у європейських сільгоспвиробників виникла через наплив українського зерна та іншої продукції, який спостерігається останніми місяцями. У прикордонних з Україною країнах виникло перенасичення такими експортними товарами, як зерно, насіння, яйця, м'ясо птиці, цукор, яблука і яблучний сік, ягоди, борошно, мед і макарони, що провокує надлишок пропозиції і відповідно негативно позначається на цінах місцевих виробників. Інша проблема полягає в тому, що подібна продукція залишається на прилавках цих країн у надлишку і не досягає готових купувати її країн за межами ЄС.

У Єврокомісії раніше заявили, що мають намір швидко запустити механізм допомоги країнам, які зіткнулися з надлишком української продукції.

Раніше повідомлялося, що східноєвропейські країни планують закликати ЄК розробити механізми, які допоможуть налагодити нагляд за експортом зерна з України й уникнути демпінгових цін, що завдали б шкоди місцевим фермерам.