Економіка

19:02 31.03.2023

Україна отримала кредит Канади на CAD2,4 млрд

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Україна отримала кредит Канади на CAD2,4 млрд

Державний бюджет України в п'ятницю отримав CAD$2,4 млрд (близько $1,8 млрд) кредиту Канади на пільгових умовах за другою додатковою угодою, повідомило Міністерство фінансів України.

"Канада ще раз продемонструвала, що вона є надійним партнером України: сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", - наведено в повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що додатковий кредит надано на 10 років, процентна ставка - 1,5% річних. Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Як повідомлялося, зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України 2023 року становлять приблизно $38 млрд, а після нещодавнього збільшення видатків на 537 млрд грн їх оцінюють уже в $42,5 млрд.

Від початку цього року до 29 березня, за даними Мінфіну, фінансування від міжнародних партнерів уже сягнуло $9,17 млрд порівняно з $32,14 млрд за весь минулий рік. Зокрема, цього року від США було отримано $3,5 млрд грантів, від ЄС - $4,85 млрд кредитів і ще $495 млн кредитів і гарантій від Великої Британії.

Внутрішнє фінансування за рахунок ОВДП цього року становило $3,43 млрд.

Теги: #кредит #канада

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