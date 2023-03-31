В Одеській області можливі аварійні відключення е/е в умовах негоди - "ДТЕК"

Ремонтні бригади АТ "ДТЕК Одеські електромережі" переведені в посилений режим в умовах очікуваного погіршення погодних умов на Одещині.

"За даними синоптиків, на Одещині буде дощ та пориви вітру. Тому 206 ремонтних бригад "ДТЕК Одеські електромережі" переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло до будинків українців", – повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як пояснили в компанії, сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев та обрив проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки і не наближуйтесь до обірваних ліній електропередач", – попередив "ДТЕК" мешканців регіону.