Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Міністерство торгівлі США внесло до санкційного списку ще 11 юридичних осіб, серед яких - дві російські компанії, пов'язані з авіацією. Відповідне повідомлення було оприлюднено у Федеральному реєстрі.

Згідно з текстом документа, до санкційного списку було внесено російські компанії "Авіатех" і "Авіазапчастина". Також під обмеження потрапили п'ять компаній із Китаю, три - з М'янми, а також Національна поліція Нікарагуа.

Усі юридичні особи були занесені до санкційного списку у зв'язку з участю в порушеннях прав людини в різних країнах світу, а також із діяльністю, що суперечить зовнішньополітичним інтересам США.