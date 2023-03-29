Економіка

10:49 29.03.2023

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

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Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Міністерство торгівлі США внесло до санкційного списку ще 11 юридичних осіб, серед яких - дві російські компанії, пов'язані з авіацією. Відповідне повідомлення було оприлюднено у Федеральному реєстрі.

Згідно з текстом документа, до санкційного списку було внесено російські компанії "Авіатех" і "Авіазапчастина". Також під обмеження потрапили п'ять компаній із Китаю, три - з М'янми, а також Національна поліція Нікарагуа.

Усі юридичні особи були занесені до санкційного списку у зв'язку з участю в порушеннях прав людини в різних країнах світу, а також із діяльністю, що суперечить зовнішньополітичним інтересам США.

Теги: #сша #санкції

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