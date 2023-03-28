Економіка

15:14 28.03.2023

Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

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Нацбанк визнав небездоганною репутацію непідсанкційних акціонерів Сенс Банку і запровадив заборону права голосу за 100% його акцій

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк) - ABH Holdings S. A. (частка в Сенс Банку - 57,6006%) і його "дочки" ABH Ukraine Limited (42,3994%), які, на відміну від їхніх бенефіціарів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Андрія Косогова, не перебувають під санкціями.

"Відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу...", - йдеться в повідомленні НБУ у вівторок.

Згідно з ним, підставою для визнання ділової репутації ABH Holdings S.A. небездоганною стала його участь в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року визнано банкрутом, а також ознаки небездоганної репутації Косогова, Фрідмана й Авена.

У ABH Holdings S.A. міноритаріями є Unicredit S.p.a. - 9,9% і The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Щодо небездоганної репутації ABH Ukraine Limited, то Нацбанк додатково вказав ще й на наявність окремих ознак незадовільного фінансового стану.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", Сенс Банк оголосив про підписання 3 березня меморандуму з потенційними інвесторами з Польщі, які зацікавлені у виході на український ринок, та направлення ними своїх листів керівництву НБУ і заступнику глави Офісу президента. Згідно з даними агентства, йдеться про корпорацію Grupa Polsat Plus одного з найбагатших людей Польщі Зигмунта Соложа.

Можливими шляхами входження інвестора є або участь у додатковій емісії акцій банку, або купівля акцій його непідсанкційних прямих акціонерів. Однак нинішня заборона на 100% голосів, імовірно, не дасть змоги здійснити це на практиці.

НБУ раніше підтвердив отримання листа від потенційного інвестора і повідомив про надання "вичерпної відповіді по суті", а також наголосив, що для узгодження істотної участі необхідно подавати повний пакет документів, визначений законом про банки й нормативно-правовими актами Нацбанку.

Крім того, регулятор зазначив, що з огляду на накладені на Фрідмана й Авена санкції Ради ЄС, а також санкції РНБОУ, застосовані до Фрідмана, Авена та Косогова, всі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу щодо акцій, які опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в Сенс Банку (сумарно 88,2264%), а також право брати участь в управлінні банком.

За даними НБУ, на 1 лютого 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 9-те місце (95 млрд грн) серед 67 банків, що діяли в країні.

Теги: #нбу #альфа_банк #сенс_банк

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