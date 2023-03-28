Економіка

14:32 28.03.2023

Унаслідок податкових махінацій українські підприємства під тимчасовою окупацією втратили 150 млн грн - СБУ

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Унаслідок податкових махінацій українські підприємства під тимчасовою окупацією втратили 150 млн грн - СБУ

Служба безпеки України викрила ділків, які вкрали понад 150 млн грн в українських компаній, що опинилися під тимчасовою окупацією РФ, до злочинних дій причетні чиновники податкової, повідомляє СБУ.

"Кіберфахівці СБУ припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях нашої держави. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, злочинна схема полягала в махінаціях із ПДВ. "Зокрема, ділки привласнювали "податковий ліміт", що належав українським компаніям, які опинилися під тимчасовою окупацією рашистів. Це давало їм право платити менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень", - уточнюється в повідомленні.

"Встановлено, що до незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги", - зазначають у спецслужбі.

У повідомленні СБУ зазначено, що для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися в податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керуючих компаній. Це дало змогу ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами.

"Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ", - ідеться в повідомленні.

Трьом чиновникам та двом їхнім спільникам, зокрема "бухгалтерці", яка вела "чорну" бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Тривають слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

 

Теги: #сбу #податки #окупація

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