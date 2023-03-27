Економіка

17:04 27.03.2023

Більшість у КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше за прогноз, а 3 з 11 – восени або навіть раніше

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Більшість у КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше за прогноз, а 3 з 11 – восени або навіть раніше

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 15 березня допустили зниження облікової ставки раніше за січневий прогноз за умови уповільнення інфляції, а троє з 11 членів - восени або навіть раніше, повідомила пресслужба.

"Враховуючи баланс ризиків, члени КМП вшосте поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%. (...) Члени КМП очікують збереження досить жорстких монетарних умов і надалі. Однак, більшість з них вважають, що за стійкого уповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж це передбачено січневим макропрогнозом", – наголошується в пресрелізі.

Більшість учасників дискусії під час обговорення не конкретизували ні дат, ні розміру можливих кроків щодо зниження облікової ставки та наголосили, що необхідно дочекатися оновленого макропрогнозу.

Водночас двоє членів КМП зазначили, що НБУ може розпочати цикл зниження облікової ставки вже восени. Інший учасник дискусії не виключив, що передумови такого рішення можуть сформуватись навіть раніше.

На думку членів КМП, з одного боку, баланс інфляційних ризиків на горизонті політики врівноважений, а також очевидним є прогрес у підтримці макроекономічної стабільності, проте передчасне зниження облікової ставки могло б погіршити ефективність попередніх заходів НБУ, знизити довіру до монетарної політики та посилити на валютному ринку.

Члени Комітету також зазначили, що НБУ має вжити додаткових заходів для посилення конкуренції банків за термінові вклади та підвищення привабливості гривневих активів, щоб зберегти стійкість валютного ринку та забезпечити постійне зниження інфляції.

Пресслужба НБУ уточнила, що на засіданні були присутні всі 11 членів КМП, зокрема голова НБУ Андрій Пишний, перша заступниця голови Катерина Рожкова, заступники Юрій Гелетій, Ярослав Матузка, Сергій Ніколайчук, Дмитро Олійник та Олексій Шабан, а також директори департаментів Первін Дадашова (фінстабільності), Володимир Лепушинський (монетарної політики та економічного аналізу), Олексій Лупін (відкритих ринків) та Юрій Половньов (статистики та звітності).

Теги: #нацбанк #облікова_ставка

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