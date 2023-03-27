Економіка

15:41 27.03.2023

Більшість держпідприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна – Шмигаль

1 хв читати
Більшість держпідприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна – Шмигаль

Основною стратегією уряду залишається мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю у стратегічних та важливих для безпеки України галузях, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко та головою Фонду держмайна Рустемом Умєровим.

"На цей рік є багато планів. Продовжуємо малу приватизацію та відновлюємо велику приватизацію. Передаємо більшість державних підприємств у сферу управління Фонду держмайна. Розробляємо стратегію управління підприємствами, конфіскованими у підсанкційних осіб", - зазначив Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Також, за словами прем'єр-міністра, ФДМ доручено впроваджувати принципи ОЕСР при управлінні держпідприємствами.

Загалом минулого року приватизація принесла до держбюджету 1,7 млрд грн. Після зміни керівництва економічний ефект роботи ФДМУ становив понад 5 млрд грн.

Теги: #держпідприємства #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 25.03.2023
Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення з портом Рені

17:13 24.03.2023
Україна очікує 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових у 2023 р. - Шмигаль

Україна очікує 45 млн тонн урожаю зернових і зернобобових у 2023 р. - Шмигаль

18:40 21.03.2023
Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

18:27 21.03.2023
Стартувало перетворення "Укроборонпрому" на АТ "Українська оборонна промисловість" - Шмигаль

Стартувало перетворення "Укроборонпрому" на АТ "Українська оборонна промисловість" - Шмигаль

18:17 21.03.2023
Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

16:43 18.03.2023
Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: очільником Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишіна

Шмигаль про заплановані кадрові зміни в уряді: очільником Міносвіти призначать Лісового, Мінстратегпрому - Камишіна

13:15 15.03.2023
Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

18:05 14.03.2023
Україна розраховує на підтримку Ісландії в комітеті міністрів Ради Європи - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку Ісландії в комітеті міністрів Ради Європи - Шмигаль

15:17 14.03.2023
Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

18:39 13.03.2023
Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Група кредиторів України готова продовжити відстрочку за її боргом на термін програми МВФ, Україна проведе переговори з приватними кредиторами про нову реструктуризацію

НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

ОСТАННЄ

Більшість у КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше за прогноз, а 3 з 11 – восени або навіть раніше

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Канадський проєкт SURGe надасть експертну підтримку Мінвідновлення України

Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

Україна в неділю відправила шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з МВФ за новою програмою EFF

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги - Мінреінтеграції

Нідерландський FMO у 2022 р. визнав EUR137 млн збитку своїх інвестицій в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА