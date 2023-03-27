Більшість держпідприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна – Шмигаль

Основною стратегією уряду залишається мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю у стратегічних та важливих для безпеки України галузях, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко та головою Фонду держмайна Рустемом Умєровим.

"На цей рік є багато планів. Продовжуємо малу приватизацію та відновлюємо велику приватизацію. Передаємо більшість державних підприємств у сферу управління Фонду держмайна. Розробляємо стратегію управління підприємствами, конфіскованими у підсанкційних осіб", - зазначив Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Також, за словами прем'єр-міністра, ФДМ доручено впроваджувати принципи ОЕСР при управлінні держпідприємствами.

Загалом минулого року приватизація принесла до держбюджету 1,7 млрд грн. Після зміни керівництва економічний ефект роботи ФДМУ становив понад 5 млрд грн.