Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги - Мінреінтеграції

Жителям деокупованих територій Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської області виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України.

"За 7 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги жителям деокупованих територій на загальну суму більш як 323,7 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт стартував у вересні 2022 року, і зараз виплати на звільнених територіях тривають.

Повідомляється, що станом на 23 березня допомогу готівкою розміром 1200 грн від Товариства Червоного хреста України отримали понад 155 тис. громадян Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 грн допомоги на місяць понад 39 тис. осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини та Донбасу.

У Мінреінтеграції наголосили, що кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.