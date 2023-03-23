Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

Вартість традиційного англійського сніданку в лютому збільшилася на 22% порівняно з тим самим місяцем минулого року і вперше перевищила 35 фунтів стерлінгів ($43), свідчать розрахунки агентства Bloomberg.

Показник, що враховує ціни на ковбасу, бекон, яйця, хліб, олію, томати, гриби, молоко, чай і каву, зріс за рік на 6 фунтів - до 35,1 фунта. Водночас темпи підвищення перевищують 20% уже другий місяць поспіль.

Усі компоненти традиційного англійського сніданку подорожчали в річному зіставленні, зокрема молоко на 43%, хліб і яйця на 33%.

У лютому порівняно з попереднім місяцем найбільше зросла вартість хліба (на 6,9%), помідорів (на 6,4%) і ковбаси (на 6,3%). З усіх складових сніданку подешевшала тільки кава - на 7,3%.

На тлі дефіциту овочів загальний рівень інфляції у Великій Британії підвищився в лютому до 10,4% з 10,1% попереднього місяця. Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували уповільнення темпів зростання споживчих цін нижче 10%.