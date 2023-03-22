Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини на середу зріс на 12% - до 157 МВт-год на добу, з Молдови відсутній другий день поспіль, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на його сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 6-7 МВт.

Для імпорту зі Словаччини на середу по 55 МВт перерізу на всі години традиційно бронювали "Д. Трейдінг", по 50 МВт - "ЕРУ Трейдінг", по 20 МВт - "Некстрейд", плюс по 1 МВт на всі години забронював "Енерджикс" (загалом виставляють на аукціон із розподілу доступу до перерізу 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (всього виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-22 березня становить 3224 МВт-год (за розрахунками інтерент-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год

Дата Обсяг на добу, МВт-год 01.03.2023 258 02.03.2023 253 03.03.2023 153 04.03.2023 109 05.03.2023 154 06.03.2023 154 07.03.2023 133 08.03.2023 59 09.03.2023 33 10.03.2023 141 11.03.2023 198 12.03.2023 216 13.03.2023 125 14.03.2023 122 15.03.2023 104 16.03.2023 87 17.03.2023 95 18.03.2023 237 19.03.2023 152 20.03.2023 144 21.03.2023 140 22.03.2023 157

Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-22 березня становив 1450 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год 07.03.2023 49 08.03.2023 123 09.03.2023 149 10.03.2023 0 11.03.2023 419 12.03.2023 471 13.03.2023 26 14.03.2023 32 15.03.2023 41 16.03.2023 60 17.03.2023 54 18.03.2023 13 19.03.2023 1 20.03.2023 12 21.03.2023 0 22.03.2023 0

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.