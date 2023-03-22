Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній
Імпорт електроенергії зі Словаччини на середу зріс на 12% - до 157 МВт-год на добу, з Молдови відсутній другий день поспіль, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на його сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 6-7 МВт.
Для імпорту зі Словаччини на середу по 55 МВт перерізу на всі години традиційно бронювали "Д. Трейдінг", по 50 МВт - "ЕРУ Трейдінг", по 20 МВт - "Некстрейд", плюс по 1 МВт на всі години забронював "Енерджикс" (загалом виставляють на аукціон із розподілу доступу до перерізу 500 МВт на кожну годину).
Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (всього виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-22 березня становить 3224 МВт-год (за розрахунками інтерент-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):
Дата Обсяг на добу, МВт-год
|Дата
|Обсяг на добу, МВт-год
|01.03.2023
|258
|02.03.2023
|253
|03.03.2023
|153
|04.03.2023
|109
|05.03.2023
|154
|06.03.2023
|154
|07.03.2023
|133
|08.03.2023
|59
|09.03.2023
|33
|10.03.2023
|141
|11.03.2023
|198
|12.03.2023
|216
|13.03.2023
|125
|14.03.2023
|122
|15.03.2023
|104
|16.03.2023
|87
|17.03.2023
|95
|18.03.2023
|237
|19.03.2023
|152
|20.03.2023
|144
|21.03.2023
|140
|22.03.2023
|157
Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-22 березня становив 1450 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг на добу, МВт-год
|07.03.2023
|49
|08.03.2023
|123
|09.03.2023
|149
|10.03.2023
|0
|11.03.2023
|419
|12.03.2023
|471
|13.03.2023
|26
|14.03.2023
|32
|15.03.2023
|41
|16.03.2023
|60
|17.03.2023
|54
|18.03.2023
|13
|19.03.2023
|1
|20.03.2023
|12
|21.03.2023
|0
|22.03.2023
|0
Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.