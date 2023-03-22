Економіка

19:06 22.03.2023

Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

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Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

Імпорт електроенергії зі Словаччини на середу зріс на 12% - до 157 МВт-год на добу, з Молдови відсутній другий день поспіль, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на його сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 6-7 МВт.

Для імпорту зі Словаччини на середу по 55 МВт перерізу на всі години традиційно бронювали "Д. Трейдінг", по 50 МВт - "ЕРУ Трейдінг", по 20 МВт - "Некстрейд", плюс по 1 МВт на всі години забронював "Енерджикс" (загалом виставляють на аукціон із розподілу доступу до перерізу 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (всього виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-22 березня становить 3224 МВт-год (за розрахунками інтерент-порталу "Енергореформа" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год

Дата Обсяг на добу, МВт-год
01.03.2023 258
02.03.2023 253
03.03.2023 153
04.03.2023 109
05.03.2023 154
06.03.2023 154
07.03.2023 133
08.03.2023 59
09.03.2023 33
10.03.2023 141
11.03.2023 198
12.03.2023 216
13.03.2023 125
14.03.2023 122
15.03.2023 104
16.03.2023 87
17.03.2023 95
18.03.2023 237
19.03.2023 152
20.03.2023 144
21.03.2023 140
22.03.2023 157

Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-22 березня становив 1450 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг на добу, МВт-год
07.03.2023 49
08.03.2023 123
09.03.2023 149
10.03.2023 0
11.03.2023 419
12.03.2023 471
13.03.2023 26
14.03.2023 32
15.03.2023 41
16.03.2023 60
17.03.2023 54
18.03.2023 13
19.03.2023 1
20.03.2023 12
21.03.2023 0
22.03.2023 0

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.

Теги: #імпорт #енергетика #електроенергія

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